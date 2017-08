Tilfældig 39-årig mand skudt på gaden og er i kritisk tilstand

Mandag 14. august 2017 kl. 14:59En 39-årig mand, der sent i aftes befandt sig på gaden på Nørrebro i København, blev skudt og befinder sig lige nu i kritisk tilstand mellem hænderne på sygehuslæger. Et par mænd på knallert kom kørende, standsede op og affyrede et antal skud mod det tilfældige offer.Politiet mener ikke, at den 39-årige har forbindelse til kriminelle miljøer, og at han derfor tilfældigt blev skudt.Knallerten, de 2 mænd kørte på, blev i nat fundet brændt i nærheden.