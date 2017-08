Mere mystik - ingen død journalist i den bjærgede hobby-ubåd

Søndag 13. august 2017 kl. 14:23Mystikken fortsætter med at brede sig omkring den bjærgede hobby-ubåd UC3 Nautilus og dens ejermand, som er varetægtfængslet. Først sigtet for mord, siden for uagtsomt manddrab på en kvindelig svensk journalist. Som politiet muligvis troede, man kunne finde i den forliste hobby-ubåd. Den blev i går bjærget, i aftes bragt til havnen i København, og i formiddag var politiet inde i den. Tom for mennesker. Ingen død svensk journalist befandt sig i den.Politiet og retten er selv skyld i mystikkens tiltagen. Dels fordi man lukkede dørene til grundlovforhøret af hobby-ubådens ejermand, som gerne ville afgive forklaring i fuld offentlighed. Dels fordi politiets adfærd er omgærdet af et hemmelighed-kræmmeri, som i alle tilfælde ikke giver offentligheden mulighed for at bidrage til opklaring af den mystiske sag.Nu søger politiet som det næste med alle midler efter den kvindelige svenske journalist i Øresund og Køge Bugt. Ud fra en fortsat tro på, at hun er død og derfor muligvis befinder sig i havet. Forsvundet er hun, og ingen ved endnu besked om, hvorfor, hvordan og hvorhen.