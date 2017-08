Dødeligt opgør mellem demo-folk på amerikansk østkyst

Søndag 13. august 2017 kl. 10:21Fronterne er trukket skarpt op i USA, hvor opgør mellem forskellige kulturer stadig hører til dagens orden. Som et dødeligt opgør det seneste døgn i byen Charlottesville i østkyst-staten Virginia. Aktuelle meldinger lyder, at 3 er dræbt og omkring 20 kvæstet af en bil-påkørsel.En ung mand bag rattet i bilen skulle bevidst være styret direkte ind i en gruppe af demonstranter, der var på gaden i demo for og imod udviklingen i USA. En pro-hvid demo og modstandere heroverfor, voldelige elementer fra erklærede fascister til Ku Klux Klan var at finde på gaden blandt Charlottevilles lige under 50.000 indbyggere.Der er frygt for, at det seneste døgns vold nu vil udvikle sig.