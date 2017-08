60 børn døde på sygehus - der blev lukket for ilten

Lørdag 12. august 2017 kl. 14:33Det var angiveligt en leverandør, der ikke havde modtaget betaling, som afbrød iltforsyningen til et sygehus i staten Uttar Pradesh i det nordlige Indien med det resultat, at 60 børn over 5 dage er døde. Det frygtes, at antallet af døde vil stige - tænk sig, på grund af ussel mammon!Også en nødforsyning via flasker med ilt slap op i går, og det kan føre til yderligere forværring af den i forvejen katastrofale situation. Advarsler er der nok af, det samme gælder syge og hjælpeløse børn, men livnødvendig ilt er der ingenting af...Uttar Pradesh er Indiens folkerigeste stat med op mod 200 millioner indbyggere.