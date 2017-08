Mand ville brænde lejlighed af og dræbe sine 2 børn

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 12. august 2017 kl. 11:32En 57-årig mand er anholdt og bliver fremstillet i grundlovforhør, fordi han i nat dels forsøgte at brænde familiens lejlighed af i Valby i København og tidligt i morges forsøgte at dræbe sine 2 børn på 2-7 år. Det mislykkede mordforsøg fandt sted i et øde område nogle kilometer fra hjemmet.Manden havde givet børnene sløvende medicin og forsøgte at slå dem ihjel ved at føre udstødninggas ind i bilens kabine.