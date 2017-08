Nu dør de af vandmasser i Iran

Lørdag 12. august 2017 kl. 10:59I denne weekend er det i asiatiske Iran, man kæmper for at overleve enorme mængder regn og følgelig oversvømmelser. Indtil videre meldes om 11 døde i vandmasser i den nordøstlige del af landet, hvor biler er skyllet af vejene og hele landsbyer afskåret fra omverdenen.Udover de døde eftersøges et antal personer, som er forsvundet på forskellig vis.