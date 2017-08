Verdens ældste bank har fået "livreddende førstehjælp"

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 12. august 2017 kl. 07:23Den gammeldags kapitalistiske tankegang rækker ikke længere til løsning af moderne tiders problemer. Hvilket "livreddende førstehjælp" i form af et utraditionelt kæmpe kapital-indskud i verdens ældste bank dokumenterer. Det italienske folk (staten) ejer nu 52% af Banca Monte dei Paschi di Siena med hovedsæde i Toscana.Af et akut kapital-indskud på 50 milliarder kr. i denne uge kom halvdelen nemlig fra den italienske stat. En anden del af hokus-pokus løsningen for at redde bankens liv er, at den slipper af med uerholdelige tilgodehavender (såkaldt dårlige lån) for andre 165 milliarder kr.Redningen koster desuden 20% af bankens 26.000 ansatte deres job. Hver 3. filial lukkes således og 5.500 må stille sig op i køen af arbejdløse.