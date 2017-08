Ejermand sigtet for mord i utroligt drama omkring hobby-ubåd

Fredag 11. august 2017 kl. 21:14Manden ved roret og ejermanden af hobby-ubåden UC3 Nautilus, der i nat og hele dagen har været vel nok det mest opsigtvækkende i Danmark (og Sverige), er som det sidste i et utroligt drama omkring ubåden sigtet for mord. På den kvindelige svenske journalist, som mentes at være ombord på ubåden sammen med ejermanden. Kvinden er ikke dukket op, ubåden ligger på havbunden i Øresund, og ejermanden nægter sig skyldig i anklagerne. Han fremstilles i morgen i grundlovforhør, hvor politiet vil kræve ham varetægtfængslet.I morgen vil man endvidere få bjærget ubåden og finde ud af, om den forsvundne kvinde befinder sig i den. En meget dramatisk og mystisk sag.