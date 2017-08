Det kniber gevaldigt på øerne - slagter på Ærø konkurs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 11. august 2017 kl. 15:48Nej, det går ikke godt på øerne. Uanset hvem der forsøger at male videre på det idylliske skønhedbillede. Nu har de 6.000 indbyggere på Ærø mistet slagterforretningen i landsbyen Dunkær. Slagteren er konkurs. Efter års underskud og kamp for at overleve.Dunkær Slagterforretning ApS blev stiftet i 2007 og samlede gæld til nu over 1½ million kr. Der var ingen mulighed for fortsat finansiering, og derfor sluttede "eventyret".