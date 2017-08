Æg-katastrofe eksploderet - 2 anholdt efter ransagning

Fredag 11. august 2017 kl. 11:28Nu sammenkaldes de europæiske ministre for at få stoppet skænderierne i æg-katastrofen i EU. Den tog sin begyndelse i Tyskland, Holland og Sverige og er siden eksploderet. Også til Danmark, selvom man for en uge siden var "sikre" på, at det ikke ville ske. Millionvis af æg er allerede destrueret.Alle giver hinanden skylden nu, og ingen kan finde ud af, hvem der har gjort hvad (eller kan de? og blot skjuler sandheden). Der er også skygger af kriminalitet over sagen, idet man har anholdt 2 i forbindelse med ransagning af firmaer i Holland og Belgien.