Direktør fra Danfoss til Lego

Torsdag 10. august 2017 kl. 22:37Direktør for industri-kæmpen Danfoss i 9 år Niels Bjørn Christiansen (51 år) bliver direktør for en anden kæmpe - Lego fra 1. oktober. Der er store forventninger til den nye kommende chef for byggeklods-koncernen. Hans præstationer ikke mindst i spidsen for Danfoss har "solgt" ham til den midtjyske virksomhed.Niels Bjørn Christiansen er bosiddende på sydjyske Als tæt ved den virksomhed han var beskæftiget i fra 2004 og chef for i de seneste 9 år. Fra efteråret får han 150 km til jobbet medmindre han også flytter de boligmæssige teltpæle.