Flygtninge evakueret fra brand i tidligere luksus-hotel

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 10. august 2017 kl. 19:1430 flygtninge blev sidst på eftermiddagen evakueret fra en voldsom brand, der nogle timer har udviklet sig i det tidligere luksus-hotel Impala ved søerne i midtjyske Silkeborg. Stedet anvendes i øjeblikket midlertidigt som bolig for de mange flygtninge. Nu skal der findes et andet sted til dem.Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til branden, som også har skabt kaos for trafikken på ringvejen omkring Silkeborg.