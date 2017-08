Bilist dræbt i voldsom frontal kollision med traktor

Torsdag 10. august 2017 kl. 17:24En ikke nærmere identificeret mand blev midt på eftermiddagen dræbt, da han i sin bil kolliderede frontalt med en traktor i landsbyen Nørager 15 km nordvest for østjyske Hobro. Kollisionen var så voldsom, at bilen ramte traktoren 2 gange og manden blev fastklemt.Redningfolk i ambulance og helikopter måtte konstatere, at manden var dræbt på stedet.