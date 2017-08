Venezuelas enehersker fængsler politiske modstandere

Torsdag 10. august 2017 kl. 13:02Sammenligningen mellem det, der aktuelt sker i Venezuela, og det sidste års "udvikling" i Tyrkiet bliver stadig mere iøjnefaldende. Nu udraderer enehersker (præsident) Nicolás Maduro Moro sine politiske modstandere ved at sende dem i fængsel. Inden for mindre end 2 uger er 5 borgmestre fjernet, senest i nat i hovedstaden Caracas.Borgerkrigen lurer lige under overfladen i det sydamerikanske land. Hvor mindst 124 er dræbt de sidste 4 måneder i opgør mellem folket og landets magthavere, og hundredvis kvæstet og/eller fængslet.