Kvinde gik nedtrykt hjemmefra og er nu fundet død

Torsdag 10. august 2017 kl. 08:27En 40-årig kvinde fra Fredericia, der i går forlod sit hjem i det østjyske i nedtrykt sindtilstand, er i nat fundet død. Den yngre kvinde havde begået selvmord, idet politiet til morgen oplyser, at der ikke foreligger noget kriminelt i forbindelse med hendes død.Politiet udsendte først på aftenen en efterlysning, men det var altså for sent til at finde kvinden i live.