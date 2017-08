Kvinde fundet død i lejlighed

Onsdag 9. august 2017 kl. 21:48En ikke nærmere identificeret kvinde er i aften fundet død i en lejlighed i den sydlige bydel i Køge. Politiet er igang med at undersøge liget og lejligheden for at afdække, om der er sket noget kriminelt. Man har ingen yderligere oplysninger i øjeblikket, hvor forskellige politifolk arbejder på stedet.Lejligheden er beliggende i et stort boligkompleks. Der er ingen oplysninger om, hvem der fandt den døde kvinde.