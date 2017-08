Demo for jobs og imod økonomi-elendighed i indisk hovedstad

Onsdag 9. august 2017 kl. 20:09Den indiske hovedstad Mumbai har været delvis lammet i dag som følge af demonstration for jobs og imod økonomisk elendighed. En halv million var på gaden for at manifestere folkets røst. Det var nok til at få det meste til at stoppe i den mange millioner indbyggere store by, og det synede af meget, men var det reelt ikke.Indien med 1,3 milliarder indbyggere er en kæmpe, der ikke lader sig dirigere af demo med ½ million deltagere. Men det er klart "et vink med en vognstang" til landets politikere. Arbejdløsheden er høj og indkomsterne lave - og endog faldende. Folkets reaktion er det bedste udtryk for situationen.