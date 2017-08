Kæmpe antal storke slog sig kort tid ned på ø i Holbæk fjord

Onsdag 9. august 2017 kl. 11:52I omegnen af 60 storke gjorde i aftes de 800 indbyggere på Orø i Holbæk fjord selskab. Under deres angivelige rejse fra Sverige til sydlige himmelstrøg for vinteren slog de sig for kort tid ned på en mark midt på øen. En fantastisk oplevelse for lokalbefolkningen.Om storkene på deres videre færd flyver over Lolland-Falster eller Fyn er uvist.