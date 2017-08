Mand undgik tabte vinduer fra kran, men faldt og blev kvæstet

Onsdag 9. august 2017 kl. 11:02En 21-årig mand var i går centrum for en arbejdulykke på en byggeplads i Køge. Hvor han heldigt undgik at blive ramt af 800 kg vinduer, som en kran tabte. Under sin hurtige flugt væk fra de nedstyrtende vinduer faldt han imidlertid og blev kvæstet. Derfor endte han på sygehuset.Alle åndede dog lettet op, da man opdagede, at den unge mand undgik at blive ramt af de tabte vinduer. Nu er man ifærd med at sikre sig mod lignende episoder.