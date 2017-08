Psykiater kan ikke holde fingre fra de kvindelige patienter

Tirsdag 8. august 2017 kl. 19:46En 51-årig psykiater er for 3. gang tiltalt for at have forgrebet sig seksuelt på patienter. Manden er dømt 2 gange tidligere for ikke at kunne holde fingrene fra de kvindelige patienter, og nu anklages han igen. Denne gang for at have udnyttet en sindsyg kvinde, som han har haft samleje med gentagne gange over en lang årrække, lyder det fra politiet.Sex-misbruget af den seneste kvinde er ifølge anklagerne sket forskellige steder på Sjælland. Sagen mod psykiateren er berammet ved retten i Glostrup på den københavnske vestegn i næste uge.