Mindst 100 dræbt og tusindvis kvæstet af jordskælv i Kina

Tirsdag 8. august 2017 kl. 19:10Det er endnu sparsomt med oplysninger om et voldsomt jordskælv målt til 6,5 på Richter skalaen - der ramte det sydvestlige Kina i eftermiddag. Men foreløbige meldinger lyder, at mindst 100 blev dræbt og tusindvis kvæstet. Det kan vise sig at være meget værre, ja en ren katastrofe, hvis oplysninger om ødelæggelser helt eller delvis af 130.000 huse holder stik.Jordskælvet havde sit epicenter kun 9 km i jorden. Rystelserne var så kraftige, at de kunne mærkes i hovedstaden Beijing over 1.000 km derfra.