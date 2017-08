Dreng røvede tankstation i Nakskov og forsvandt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. august 2017 kl. 11:35Politiet mener, at en kun 15-16 årig dreng sent i aftes begik røveri på en tankstation i Nakskov. Uagtet alderen var han øjensynligt velforberedt, idet han resolut kom ind i butikken og med en pistol truede en kvindelig ansat til at udlevere penge fra kassen. Derefter forsvandt han til fods.Siden er den unge mand åbenbart ikke set, hvorfor politiet nu eftersøger folk, der har observeret noget lige før kl. 21.30 og muligvis kan medvirke til at finde gerningmanden.