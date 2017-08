Tyrkisk turistområde ramt af nyt kraftigt jordskælv

Tirsdag 8. august 2017 kl. 10:41Det tyrkiske turistområde Bodrum ved Middelhavet er igen ramt af et kraftigt jordskælv. Denne gang målt til 5,3 på Richter skalaen og med epicenter i 10 km dybde. Der er endnu ingen meldinger om ødelæggelser og eventuelle ofre. Jordskælvet ramte for nogle få timer siden.For kun 2½ uger siden blev samme middelhav-område ramt af endnu stærkere jordskælv målt til 6,7 på Richter skalaen. Da blev hundredvis kvæstet og et par turister dræbt.