Tilliden til fransk præsident i styrt og kritikken tager til

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. august 2017 kl. 23:20Den nyvalgte franske præsident Emmanuel Macron (39 år) karakteriseres nu som uerfaren, og tilliden til ham hos folket styrtdykker. Kun 36% af franskmændene mener, at han yder en tilfredsstillende indsats. Desuden er 65% imod, at han vil give sin 24 år ældre kone både en titel og officielle opgaver."Det franske folk skal nok selv vælge, hvem der skal repræsentere det", lyder kommentarerne i forbindelse med en underskrift indsamling imod præsident-frue planerne. 200.000 har allerede skrevet under.Også på det mere konkret politiske plan kan Emmanuel Macron ikke undgå at løbe ind i alvorlige vanskeligheder - og protester fra folket. Han går en svær tid i møde. Euforismen efter valgsejren er ved at forsvinde.