Naturen ude af kontrol i Østrig

Mandag 7. august 2017 kl. 21:183 døgns regn og enorme oversvømmelser har skabt kaos og kæmpe ødelæggelser i dele af Østrig. I staterne Steiermark og Zalsburg har naturen været helt ude af kontrol. Huse og veje er ødelagt, der er kvæstede og mange evakuerede som følge af vandmasserne.Lige nu ser uvejret ud til at stoppe. Det vil vare uger at få ryddet op og endnu længere at udbedre de alvorligste skader.