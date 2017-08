Minister får brutalt skåret del af sit fagområde - men undgår fyring

Mandag 7. august 2017 kl. 18:29Den 38-årige miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (billedet) har brutalt fået skåret en del af sit fagområde, men han skal være glad for ikke at blive fyret. Det er fiskeriområdet, der fratages ham og overføres til Karen Ellemann, der i forvejen er minister for ligestilling og nordiske anliggender. Samtidig med, at fiskeriet kommer under en anden ministers ansvarområde, etableres der en ny fiskeristyrelse i udenrigsministeriet.Yderligere bureaukrati, men det forsvares af regeringens leder.Statminister Lars Løkke Rasmussen begrunder dagens beslutning om ændringerne med, at fiskeriområdet ikke har været tilfredsstillende administreret, og at der er store udfordringer forude for fiskeriet i forbindelse med Englands udtræden af EU.