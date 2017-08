Flygtning fundet død - selvmord, ulykke, mord eller...

Mandag 7. august 2017 kl. 14:17De i forvejen stærkt kritisable forhold for flygtninge, der søger til især Australien, men også til lande i nærheden, får i dag "ny brænde til bålet". Efter fundet af en død iransk flygtning, som var interneret i et menneskeret-stridigt asylcenter på Manus som er en ø i Papa Ny Guinea.Manden havde begået selvmord, lyder det fra lokalt politi, men det afvises af andre flygtninge. Næste spørgsmål er derfor, om det var en ulykke, et mord eller slet og ret de elendige forhold, som de 800 flygtninge i centret bydes.Australien deporterer asylansøgere (som tilfældet med den nu døde) til centre på øerne, imens deres sager behandles. Flygtningene opholder sig sammenstuvet uden helt fundamentale nødvendigheder og faciliteter, samt ofte ulidelig varme.