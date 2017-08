4-årig dreng dræbt i ulykke med hestevogn på tidevand-ø

Mandag 7. august 2017 kl. 13:42En ikke nærmere identificeret 4-årig udenlandsk dreng er i formiddag blevet dræbt i en ulykke med en hestevogn på den såkaldte tidevand-ø Mandø mellem Fanø og Rømø ved den sydvestjyske kyst. Der er uklarhed omkring, hvad der skete. Først betonede man, at ulykken ikke var alvorlig.Hvilket den imidlertid viste sig at være. Den lille dreng blev erklæret død på stedet. Nu skal politiet forsøge at udrede trådene omkring den ulyksalige begivenhed.