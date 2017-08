Hele puljen på 6.092.388 kr. til Lotto-spiller i landsby

Mandag 7. august 2017 kl. 11:02En Lotto-spiller i den vestjyske landsby Ølstrup 10 km fra Ringkøbing var alene om at vinde 1. præmiepuljen i Lotto i weekenden. Dermed er 6.092.388 kr. på vej til vedkommendes husholdningkasse, som må siges dermed at få et gevaldigt og uventet bidrag. Herudover dalede også million-gevinster ned 2 andre steder i det jyske.Den ene i Århus, den anden i Billund. De 2 spillere vandt hver 1 million kr. i Danske Spils ekstra trækning blandt alle Lotto kuponer.