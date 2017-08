Fodbold-kvinder hædres på jysk hjemmebane og rådhuspladsen

Mandag 7. august 2017 kl. 08:41Danmarks sølv-vindende EM-fodboldkvinder bliver i dag hædret efter hjemkomst fra Holland. Først på den jyske hjemmebane i Viborg, hvor landsholdet har hjemsted, og siden på rådhuspladsen i København. Mange vil gerne møde holdet og give udtryk for begejstring.Kvinderne har gjort ualmindelig god figur for "det svage køn"s fodboldspil. Dertil har de været meget fine ambassadører for Danmark - for holdninger og fairness, der gerne må smitte af i den øvrige verden. Ikke kun i fodbold.Fodboldkvinderne modtages på rådhuset i Viborg kl. 13 og på rådhuset i København kl. 17.