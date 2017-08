Røver gik selv til kassen - og tømte den for penge

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 6. august 2017 kl. 23:24En mand af "gør-det-selv" typen kan man roligt kalde det, gennemførte ved lukketid i aften røveri mod et Rema 1000 supermarked i midtjyske Karup. Han gik målrettet til kassen - og tømte den for penge. Hvorefter han forsvandt. Hvor stort udbyttet blev, er endnu ikke oplyst.Under sit formentlig nøje tilrettelagte "besøg" i butikken, gjorde han personalet opmærksom på, at de ikke skulle foretage sig noget, hvis de ville undgå et decideret væbnet røveri. En ret usædvanlig aktion.