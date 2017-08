Israel vil forhindre medie i at arbejde i og fra Jerusalem

Søndag 6. august 2017 kl. 21:52Journalisters og mediers arbejde bliver stadig vanskeligere i en verden med flere eneherskere og politikere, der ikke forstår vigtigheden af fri og uhindret kommunikation. Nu fortsætter jagten på det arabiske medie Al Jazeera, som ejes af Qatar. Israel vil forhindre mediet i at arbejde i og fra Jerusalem.Det har den israelske kommunikation minister oplyst i dag. I forvejen er Al Jazeera bandlyst af de arabiske lande, der for tiden boycot'er og på anden vis lægger hindringer i vejen for Qatar.Al Jazeera blev startet for næsten 21 år siden og arbejder på grundlag af slogan'et "The Opinion and The Other Opinion" med TV og digitalt.