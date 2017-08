Bilist dræbt i frontal kollision med lastbil i Næstved

Søndag 6. august 2017 kl. 14:29En ikke nærmere identificeret mand er blevet dræbt i en voldsom frontal kollision med en lastbil på den vestlige ringvej rundt om Næstved. Manden kørte pludselig over i den modsatte vejbane, hvor lastbilens chauffør ingen chancer havde for at undgå den skæbnesvangre ulykke.Ulykken skete for 1½ time siden, hvorfor der ingen yderligere oplysninger foreligger endnu. Lastbilens chauffør blev ikke fysisk kvæstet, men var meget chokeret.