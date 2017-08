Modemesse står for døren - og tøjsalget styrtdykker

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 6. august 2017 kl. 12:13Modemessen i København står for døren. På onsdag bydes indenfor til en verden af nyt tøj, sko, tasker, tørklæder og meget mere. Samtidig med, at tøjsalget styrtdykker og ser ud til at fortsætte med at falde. En dansk familie bruger i dag omkring 13.000 kr. på beklædning m.m. Hvilket er 5.000 kr. mindre end for 8-9 år siden.Modemessen Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) byder i år på tæt ved 2.000 mærker (brands). Den kan besøges på www.ciff.dk - let og bekvemt via computer. Messen holdes i Bella Center.