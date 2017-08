Militærfly med 26 ombord styrtet - opgivet at finde 3

Søndag 6. august 2017 kl. 11:24Et amerikansk militærfly af typen MV-22 styrtede i går ned ved den australske østkyst, og i en storstilet redningaktion lykkedes det at bjærge de 23. De sidste 3 marinesoldater har man til morgen imidlertid opgivet at finde. Der er ingen spor efter dem, og de kan ikke forventes at have overlevet.Hvad der fik det store specialfly til at styrte er ikke oplyst.