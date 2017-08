En anholdt efter mord på åben gade - kvinde stukket ned i nat

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 6. august 2017 kl. 10:57En 24-årig mand, som sættes i forbindelse med et mord på en 27-årig mand, der i aftes fandt sted i et brutalt opgør i nordjyske Ålborg, er anholdt. Politiet søger fortsat efter flere, der havde andel i den brutale ugerning. Hertil kommer et nyt knivopgør i nat, hvor en 21-årig kvinde blev stukket ned i værthus-området Jomfru Ane Gade.Umiddelbart efter, ved 4.30-tiden blev en 20-årig mand anholdt. Han og den unge kvinde kendte angiveligt hinanden, men hvorfor han stak hende, er uvist. Hun er ikke i livfare.