Tragisk gadeslagsmål med køller og knive - ung mand blev dræbt

Lørdag 5. august 2017 kl. 22:31Et voldsomt opgør mellem et indtil videre ukendt antal unge mænd i nordjyske Ålborg i aften endte tragisk. En 27-årig mand blev dræbt af knivstik i et brutalt gadeslagsmål med køller og knive. Det fulgte i kølvandet på voldsomme bevidste kollisioner mellem 3 store biler. Politiet har siden forsøgt at finde op og ned på begivenhederne, herunder at spore den eller de ansvarlige for mordet på den unge mand. Samtidig forsøger man at berolige lokalbefolkningen.Hvilket sker alt imens alle kan følge den kristiske udvikling i opgøret mellem grupper i det betændte kriminelle miljø i byen.