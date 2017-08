En flyvetur endte helt galt - paraglider brækkede ben

Lørdag 5. august 2017 kl. 20:59Det sker af og til, hvad der i dag passerede for en tysk paraglider, som ville nyde en flyvetur udover Vesterhavet fra skrænten ved Bovbjerg Fyr syd for fiskerbyen Thyborøn. I stedet for at komme ud på flyveturen tog manden en tur nedad en stejl skrænt - og brækkede et ben. Nådigt sluppet, men slemt nok.Overraskende vindforhold og manglende kendskab til landskabet ud til Vesterhavet spiller ofte fritidfolk som paraglidere et puds.