Venezuela tæt på nul demokrati - forholdene ligner Tyrkiet

Lørdag 5. august 2017 kl. 16:49Endnu en enehersker fører sig brutalt frem - Venezuelas præsident Nicolás Maduro Moro. Han vil med ændring af forfatningen have magten. Gennemførte sidste weekend et "valg", som passede ham (ingen opposition deltog), og i dag har militæret besat den bygning, hvor en af præsidentens stærkerste modstandere opholder sig.Det er statanklager Luisa Ortega, som det "nyvalgte" parlament iøvrigt vil fjerne fra sin post. Hun ryster sikkert inderligt, men prøver udadtil at være hård. Med bl.a. bemærkninger om, at Venezuela er tæt på nul demokrati og med Maduro i spidsen på vej helt væk fra al demokrati.Forholdene i Venezuela ligner mere og mere alt det, der det sidste år er sket i Tyrkiet.