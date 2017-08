Hobby-gevær sendte kampklædt politi på gaden i København

Lørdag 5. august 2017 kl. 15:28De mange skudepisoder i København den sidste uge får nu alle til at se trusler overalt. I dag rykkede kampklædt politi således ud til Herlev-området, hvorfra der var anmeldelser om en mand med en maskinpistol. Som viste sig at være et uskadeligt hobby-gevær (såkaldt hardball).En 46-årig mand gik på gaden med "våbnet" - og det skabte ængstelse hos andre, der alarmerede politiet.