Kæmpe vindmølles hus i 140 meters højde står i flammer

Fredag 4. august 2017 kl. 21:24En af de kæmpemæssige vindmøller i det nationale testcenter i Østerild i det nordvestjyske 10 km fra Skagerrak udbrænder i aften. Vindmøllens hus i 140 meters højde står i flammer uvist af hvilken grund. På landjorden sørger man for at holde folk på afstand, fordi vindmøllen kan bryde helt eller delvis sammen.Testcentret i Østerild blev sat i drift i 2012 og består af et samarbejde mellem forskellige vindmøllers fabrikanter og Danmarks Tekniske Universitet for at afprøve fremtidens store vindmøller.