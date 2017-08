3 dræbt ved flystyrt mens 1 kæmper for at overleve

Fredag 4. august 2017 kl. 19:52Et lille fly med piloten og 3 drenge ombord er styrtet ned ved en sommerlejr i Schweiz tæt ved grænsen til Italien. Piloten og 2 drenge på 14 år blev dræbt, mens en 17-årig dreng kæmper for at overleve. Op mod 200 især unge er samlet til sommerlejren.Lejren har netop flyvning som emne, og det var i forbindelse med undervisning i dag, det gik galt for flyet med de 4 ombord. Ulykken skete i kantonen Graubünden i Alperne i den sydøstlige del af landet.