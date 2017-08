Dyrepasser overfaldet og livfarligt kvæstet af bjørn

Fredag 4. august 2017 kl. 13:06En mandlig dyrepasser i rovdyrparken (zoo) i Orsa 275 km nordvest for den svenske hovedstad Stockholm er i formiddag blevet overfaldet og livfarligt kvæstet af en ung bjørn. Det skete under rengøring af bjørnenes bure. Den unge bjørn blev dræbt under aktionen for at redde dyrepasseren.Orsa Rovdjurspark blev omgående tømt for gæster og lukket.