Ung mand vandrede rundt i Nykøbing F med pistol

Fredag 4. august 2017 kl. 11:14Der foreligger ingen nærmere forklaring på, hvorfor en 25-årig mand i tiden omkring og efter midnat vandrede rundt i Nykøbing F bevæbnet med en pistol. Først i en privat have og siden på en beværtning. Den unge mand blev anholdt ved 2-tiden og sigtet for bl.a. at true andre på livet.Om hvorvidt den unge mand fremstilles i grundlovforhør eller løslades er der endnu ingen oplysninger.