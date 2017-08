Nyt angreb på Nato-styrker - soldater dræbt og kvæstet

Fredag 4. august 2017 kl. 02:27Oprørgruppen Taliban har meddelt, at den stod bag et nyt angeb på Nato-styrker ved den afghanske hovedstad Kabul i går. 1 soldat blev dræbt og 6 andre kvæstet, ligesom 3 civile mistede livet ved selvmord-bombe angrebet. Det fulgte efter et andet angreb døgnet forinden i den sydlige Kandahar provins.Der er endnu kun en bekræftelse fra Nato på angrebet, der påny var rettet mod en konvoj, men ingen enkeltheder om ofrene.