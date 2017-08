Prins Henrik ønsker ikke begravelse i Roskilde sammen med dronningen

Torsdag 3. august 2017 kl. 16:31Kongehuset har i dag meddelt, at prins Henrik (billedet) ikke ønsker at blive begravet i Roskilde Domkirke, som det ellers har været planlagt. Beslutningen betyder, at han ikke bliver begravet ved siden af dronning Margrethe under den sarkofag, som billedhuggeren og kunstprofessoren Bjørn Nørgaard har skabt. Prins Henrik ønsker ikke at blive begravet i Frankrig (som troet af nogen), men fortsat i Danmark.Dronning Margrethe har i nogen tid været bekendt med prins Henriks beslutning og er indforstået med den. Hans beslutning ændrer ikke ved hendes begravelse, der vil finde sted i Roskilde Domkirke.