Der er jobs i titusindvis på digitale arbejdpladser

Torsdag 3. august 2017 kl. 11:52Verden er i forandring - sådan har det altid været, og at der er skepsis overfor ændringerne, det har der også altid været. Nu er det den digitale udvikling, der skaber de store forandringer for arbejde og levevilkår. Der er titusindvis af jobs på digitale arbejdpladser.Det seneste eksempel stammer fra den amerikanske webshop-kæmpe www.amazon.com - der er i færd med at besætte 50.000 nye jobs på sin "hjemmebane". (Tallet er korrekt, hvis læsere heraf skulle komme i tvivl). Det viser mulighederne.