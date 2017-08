2 dræbt og 4 kvæstet i angreb på Nato-styrker i Afghanistan

Torsdag 3. august 2017 kl. 09:54Natos generalsekretær, norske Jens Stoltenberg gør til morgen status over selvmord-bombe angrebet på en konvoj af Nato-styrker i den sydafghanske Kandahar provins i går. 2 dræbte og 4 andre alvorligt kvæstet. Alle de ramte soldater var af amerikansk nationalitet.Jens Stoltenberg slår samtidig fast, at angrebet ikke får Nato til at vakle, og at indsatsen for at skabe stabilitet i Afghanistan fortsætter.