Landsby i fare for at eksplodere på grund af afsporet godstog

Torsdag 3. august 2017 kl. 03:02En hel landsby i den amerikanske stat Pennsylvania er i fare for at eksplodere og blive jævnet med jorden på grund af et afsporet godstog med farlig last. Byen Hyndman med omkring 900 indbyggere er evakueret, alt imens det brænder og kemikalier og gas strømmer ud.Den dramatiske og skæbnesvangre ulykke skete for et halvt døgn siden. Det er nu midt på onsdag aften i Pennsylvania, som er 6 timer efter dansk tid.Ulykken i Hyndman er lige så uvirkelig, som da landsbyen Seest ved østjyske Kolding for 13 år siden blev evakueret som følge af en kæmpe eksplosionbrand i en fyrværkerifabrik, som forårsagede ødelæggelse af 75 huse.