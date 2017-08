Pinlig afsløring af manipulation ved parlamentvalg i Venezuela

Onsdag 2. august 2017 kl. 18:15Presset mod Venezuelas kontroversielle præsident Nicolás Maduro Moro tager til. USA og Mexico har undsagt ham og forholdene i landet, FN har netop udtrykt bekymring, og i dag er en pinlig afsløring af manipulation af resultatet ved parlamentvalget i weekenden kommet til. Leverandøren af teknologien (valgmaskiner) har klippeklart sagt - der er manipuleret med resultatet.Præsidenten og hans tilhængere har oplyst, at over 8 millioner stemte i det sydamerikanske land i søndags, men det er nok millioner for højt, tyder det på. Hvor meget, der er manipuleret, er indtil videre ikke afsløret.